Права бабушек и дедушек в отношении внуков могут расширить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дети могут получить законодательное право находиться у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников с согласия родителей. Соответствующий проект рассмотрят на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 16 декабря, сообщает "Парламентская газета".
В настоящее время закон предусматривает право бабушек и дедушек на общение с ребенком. При этом пребывание детей у родственников ничем не отличается от их нахождения с чужими людьми, считают авторы проекта закона.
Они также подчеркнули, что в случае болезни родителей или в других подобных случаях защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, зачитываемым в стаж трудовым статусом. Парламентарий заметил, что в России есть достаточное количество семей, где один из родителей не работает, но ежедневно занимается воспитанием детей, ведет домашнее хозяйство, осуществляя такую же трудовую деятельность.
Бабушкам и дедушкам могут дать больше прав на внуков
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