Права бабушек и дедушек в отношении внуков могут расширить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дети могут получить законодательное право находиться у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников с согласия родителей. Соответствующий проект рассмотрят на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 16 декабря, сообщает "Парламентская газета".

В настоящее время закон предусматривает право бабушек и дедушек на общение с ребенком. При этом пребывание детей у родственников ничем не отличается от их нахождения с чужими людьми, считают авторы проекта закона.

Они также подчеркнули, что в случае болезни родителей или в других подобных случаях защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, зачитываемым в стаж трудовым статусом. Парламентарий заметил, что в России есть достаточное количество семей, где один из родителей не работает, но ежедневно занимается воспитанием детей, ведет домашнее хозяйство, осуществляя такую же трудовую деятельность.

