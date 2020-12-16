Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 17 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Днем в четверг в Москве и области ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега", – отметили синоптики.
Температура воздуха составит 0... +2 градуса. В столице будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
По словам синоптиков, в ночь на 18 декабря столбики термометров опустятся до -4 градусов. Также ожидается снег.
В пятницу метеорологи обещают образование гололедицы на дорогах столицы. Температура воздуха в этот день составит от -4 до -2 градусов.
Что касается выходных, то, по словам представителей Гидрометцентра, температура воздуха незначительно повысится. В субботу столбики термометров остановятся на отметках в -2... 0 градусов, в воскресенье – -4... +1 градус.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в канун Нового года в Москве может установиться легкий мороз. Он отметил, что к этому моменту погода может стабилизироваться. При этом, по словам синоптика, в ближайшие 7–10 дней погода будет находиться в состоянии неопределенности.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные в Москву придет оттепель. По ее словам, температура в эти дни будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. При этом в выходные в столице ожидается небольшой снег.
Москвичам рассказали о погодных перспективах на ближайшие дни
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