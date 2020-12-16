Вирусологи назвали устойчивые к COVID-19 группы людей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что COVID-19 не заражаются люди с T-клеточным иммунитетом после другого вируса.
В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что доля таких людей составляет 10–15%.
"Если человек переболел другим коронавирусом, возможно, у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения", – объяснил Чумаков.
Специалист также отметил, что препятствием для нового заражения может стать недавно перенесенный грипп. В крови переболевших людей может оставаться белок интерферон, препятствующий новому заражению.
Иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев добавил, что есть и те, кто уже выздоровел после бессимптомного течения коронавируса. Они также защищены антителами. В числе таких людей преимущественно дети и здоровая молодежь, отметил эксперт.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения направит в Китай экспертов, которые будут выяснять происхождение коронавируса COVID-19. Выезд запланирован на январь 2021 года.
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