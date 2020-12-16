Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в странах БРИКС остается напряженной

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с коронавирусной инфекцией в странах БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, остается напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что летальность COVID-19 в этих странах варьируется от 1,5 до 5%. При этом в динамике летальности наблюдается стабилизация.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 73,5 миллиона человек, более 1,6 миллиона умерли.

В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 2 734 454 диагноза COVID-19. За весь период число умерших в стране составило 48 564.