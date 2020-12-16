Онищенко оценил законопроект о просветительской деятельности

13:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал внесенный на рассмотрение законопроект о просветительной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно этому документу, будут внесены изменения в закон "Об образовании в РФ". Так, устанавливается понятие "просветительская деятельность", а также использование этой деятельности для разжигания любой формы розни.
Кроме того, устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности. Кабмин также может устанавливать формы ее контроля.
"Вы рискуете чем, внося этот закон: мы сейчас создадим некий фиговый листочек, которым будем прикрывать и себя, и всех, а дело решаться не будет", – заявил Онищенко.
По словам депутата, в нынешней редакции законопроект не решает задач по противодействию разрушению государства изнутри. Он подчеркнул, что считает вероятным широкий общественный резонанс в случае принятия документа в существующем виде.
Комитет ГД по образованию и науке на данный момент поддержал проект и рекомендовал его для принятия в первом чтении.
Ранее комиссия Совфеда выступила с инициативой увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни. Об этом заявил ее руководитель Андрей Климов.
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