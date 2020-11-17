В Совфеде предложили увольнять педагогов за разжигание розни

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Комиссия Совфеда выступила с инициативой увольнять педагогов за разжигание социальной, расовой или религиозной розни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

По его словам, в закон об образовании предлагается внести понятие о просветительской деятельности. Это позволит регулировать данный процесс, а также даст возможность образовательным организациям участвовать в международном сотрудничестве, пояснил сенатор.

"Если педагог будет использовать образовательную или просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, нужно предусмотреть возможность его увольнения в таком случае", – добавил Климов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять соцсети педагогов перед приемом на работу. Он выступил за то, чтобы учитель проходил собеседование с психологической комиссией, которая состоит из психологов, аналитиков и представителей правоохранительных органов.