Госдума ввела штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Речь идет о пропаганде наркотических и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрен штраф в размере от 4 до 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ или без такового.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации планирует законодательно запретить так называемые треш-стримы после резонансного случая с одним из блогеров. Такое решение сенаторы приняли 16 декабря на заседании Совфеда и собираются обсудить предложения по этому вопросу в конце января.
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