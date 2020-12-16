Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за 10 лет – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень смертности в России по итогам десяти первых месяцев 2020 года стал максимальным за последние 10 лет. Это следует из данных Росстата, в которых зафиксировано соотношение числа умерших на 10 тысяч человек за аналогичные периоды 2011–2020 годов, передает РБК.

В 2019 году смертность в РФ снизилась за период с января по октябрь до 102,9 человека на 10 тысяч населения. Произошло это благодаря мерам по улучшению демографической ситуации. Отмечается, что это на 13,% меньше, чем в январе – октябре 2010 года, и на 8,7% ниже, чем такой же период 2011 года.

В текущем году на фоне пандемии коронавируса на 10 тысяч населения умерли 113,2 человека. Это на 10% больше, чем за год до этого. Уточняется, что такой показатель обошел 2010 год, когда смертность увеличилась на фоне аномально жаркого лета.

Если ориентироваться по регионам, то за десять месяцев 2020 года смертность выросла в 82 из 85 субъектов страны. В 33 из регионов показатель стал максимальным за 10 лет.

Всего в этом году за январь – октябрь в России умерли 1,661 миллиона человек, что на 9,7% больше аналогичного периода 2019 года. До этого абсолютная смертность была выше в 2010 году. Тогда умерли 1,704 миллиона человек.

Ранее стало известно о возросшем уровне смертности от коронавирусной инфекции в мире. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что цифры распределены в мире неравномерно. При этом, по ее словам, в Европе смертность от инфекции увеличилась почти на 100%.