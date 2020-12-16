Правила выдачи лицензии на оружие предложили ужесточить в России

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В России могут увеличить перечень документов, которые необходимы для получения оружия. С данной инициативой выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

В письме, направленном на имя главы МВД Владимира Колокольцева, он предложил включить в список документов письменное согласие родственников.

По словам Курдесова, сейчас гражданин, получивший лицензию, может хранить оружие в сейфе у себя дома, но вместе с ним могут проживать и другие члены семьи, в том числе и дети. Некоторые из них могут считать появление оружия опасным.

"В перечень документов, необходимых для получения данной лицензии, предлагается включить согласие супругов и (или) других совершеннолетних родственников", – говорится в письме.

Ранее первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев оценил предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.