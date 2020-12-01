В ГД оценили идею изменить порядок приобретения оружия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев оценил предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках. Об этом сообщает RT.
Парламентарий выразил мнение, что если появятся какие-то законодательные инициативы, то они будут связаны "с правовыми последствиями привлечения к административной ответственности или привлечения к уголовной ответственности".
Валеев добавил, что пока у человека не будет погашена судимость, он не сможет приобрести оружие.
"Но это будет связано именно с наличием судимости. Потому что участие в массовых беспорядках – это преступление. Участие в несанкционированных митингах – это в лучшем случае, если организатор, то административное правонарушение", – сказал Валеев.
Ранее Орлов предложил пожизненно лишать права на приобретение и владение оружием граждан, дважды за год принявших участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.
Политолог напомнил, что сейчас граждане, два раза привлеченные к административной ответственности по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП или совершившие преступление по статье "Массовые беспорядки" УК, на какое-то время теряют право на приобретение оружия.
Нужно ли вносить поправки в закон об оружии
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