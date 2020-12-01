В закон о праве на приобретение оружия предложили внести изменения

08:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил внести изменения в закон "Об оружии", сообщает RT. С такой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В частности, Орлов предложил пожизненно лишать права на приобретение и владение оружием граждан, дважды за год принявших участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.
Политолог напомнил, что сейчас граждане, два раза привлеченные к административной ответственности по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП или совершившие преступление по статье "Массовые беспорядки" УК, на какое-то время теряют право на приобретение оружия.
При этом уже по окончании срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу они снова могут претендовать на лицензию на оружие.
Ранее сообщалось, что в Госдуме могут рассмотреть повышение возрастного ценза на приобретение оружия до 21 года. Член комитета по безопасности Анатолий Выборный рассказал, что обсуждает этот вопрос с экспертами. Затем планируется представить его в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате.
Депутат считает, что, если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности, они должны автоматически лишаться лицензии, а оружие – изыматься.
Нужно ли вносить поправки в закон об оружии
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