Фитнес-тренеров с начала 2020 года начнут устраивать по трудовому договору

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Госдуме заявили об обязательном устройстве тренеров в фитнес-центры по трудовому договору с начала 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
"Мы осуществили вывод из тени бизнес фитнес-центров. Многие фитнес-центры трудоустраивали тренеров не по трудовым договорам, а как угодно, как частных, индивидуальных предпринимателей, по другим каким-то гражданско-правовым договорам. То есть предъявить претензии, если тебя покалечили, клиенты не могли", – рассказал депутат, добавив, что теперь все тренеры будут трудоустраиваться по профстандарту и трудовым договорам.
Ранее Дегтярев отмечал, что профессиональный стандарт для фитнес-инструкторов вступит в силу в ближайшие два месяца. По его словам, данный стандарт было принято ввести, поскольку в настоящее время нет четкого понимания о работе по этой специальности.
В июле этого года на пленарном заседании Совета Федерации сенаторы одобрили закон, регулирующий работу фитнес-центров. Документ предоставляет фитнес-центрам возможность становиться членами общероссийских и международных спортивных объединений и определять стандарты качества оказываемых ими услуг.
Также устанавливается ряд прав и обязанностей таких учреждений. Так, фитнес-центры смогут организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также готовить граждан к сдаче норм ГТО.
Вместе с тем закон обязывает учреждения привлекать квалифицированных с точки зрения теории и практики работников и обеспечивать условия повышения их квалификации.
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