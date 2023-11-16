Карантин по сибирской язве отменили в двух районах Воронежской области

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В Воронежской области приняли решение отменить карантин по сибирской язве в Панинском и Новоусманском районах. Соответствующий указ главы региона Александра Гусева разместили на портале правовой информации.

Уточняется, что карантин снят на объектах личного подсобного хозяйства по адресу проспект Мира, дом 3, хутор Красные Холмы. Также ограничительные меры больше не действуют в радиусе двух километров вокруг очага инфекции и в радиусе семи километров на прилегающих территориях.

Первые два очага заболевания выявили в конце августа на хуторе Красные Холмы Панинского района и на рынке "1000 мелочей" в Воронеже. В начале сентября инфекцию обнаружили в селе Лебединка Богучаровского района. Очаг оказался в здании фермы и на участке в 650 метрах от нее. Там объявили карантин до 14 декабря.

Из очагов инфекции в селе Лебединка и хутора Красные Холмы в воронежские больницы привезли 10 взрослых и одного ребенка, у них диагностировали сибирскую язву.

В свою очередь, СК РФ завел три уголовных дела по факту заражения людей сибирской язвой. К ответственности привлекут продавцов мяса в Панинском районе, в продукции которых нашли инфекцию. Среди них – уроженец Азербайджана, владелица подсобного хозяйства и индивидуальный предприниматель из Богучарского района.



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