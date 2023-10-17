Вспышку бруцеллеза выявили в одном из фермерских хозяйств в Бурятии

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У 11 голов крупного рогатого скота на территории фермерского хозяйства Джидинского района Бурятии выявили бруцеллез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ветеринарии.

"В Джидинском районе в одном из личных подсобных хозяйств у 11 голов крупного рогатого скота был выявлен бруцеллез, общее поголовье рогатого скота в хозяйстве составляет 222 головы", – говорится в сообщении.

На фоне произошедшего в хозяйстве начали проверять животных, а также устанавливать дезинфекционные барьеры. Госветслужба Бурятии намерена провести карантинные мероприятия для недопущения распространения инфекции.

Заболевших животных отправят на убой в специализированные пункты.

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