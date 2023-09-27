Трех пациентов, заболевших сибирской язвой, выписали из воронежской больницы

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Первые три пациента выписаны из больницы Воронежа после лечения от сибирской язвы. Людей госпитализировали из села Лебединка Воронежской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Депздрава региона.

Она рассказала, что выздоровевшие жители отправились домой. Новых пациентов с диагностированной сибирской язвой не поступало.

Первые два очага заболевания выявили в конце августа на хуторе Красные Холмы Панинского района, где до 16 ноября действует карантин, и на рынке "1000 мелочей" в Воронеже (там карантин снят). В начале этого месяца инфекцию обнаружили в селе Лебединка Богучаровского района. Очаг оказался в здании фермы и на участке в 650 метрах от нее. Там объявили карантин до 14 декабря.

Из очагов инфекции в селе Лебединка и хутора Красные Холмы в воронежские больницы привезли 10 взрослых и одного ребенка, у всех был диагноз "сибирская язва".

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил три уголовных дела по факту заражения людей сибирской язвой. К ответственности привлекут продавцов мяса в Панинском районе, в продукции которых нашли инфекцию. Среди них – уроженец Азербайджана, владелица подсобного хозяйства и индивидуальный предприниматель из Богучарского района.

Кроме того, по делу как подозреваемая проходит ветеринар. Она не провела необходимые экспертизы, поэтому зараженное мясо попало на прилавки.