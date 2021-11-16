Больше половины россиян готовы перейти на растительное мясо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
39% россиян не готовы отказаться от обычного мяса в пользу растительного аналога ни при каких условиях. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества.
Больше половины – 56% – из тех, кто намерен продолжать есть мясо животных, – люди старше 55 лет. Лишь пятая часть этой группы – молодежь от 18 до 24 лет. При этом в числе согласных при определенных условиях перейти на растительный продукт, коих оказалось 61%, наоборот, преобладают молодые люди, а старшие поколения находятся в меньшинстве.
Убедить россиян начать употреблять только альтернативное мясо может безопасность такого продукта – этот вариант отметили 37% опрошенных. Многих также волнует, будут ли его вкусовые качества и пищевая ценность соответствовать таковым у обычного мяса. Еще порядка 22% единственным условием такого решения называют более низкую цену растительного мяса относительно продукта животного происхождения.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что политика учета углеродного следа может распространиться на животноводство. По его словам, уже через несколько лет россиянам, возможно, придется принять налог на мясо.
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