Больше половины россиян готовы перейти на растительное мясо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

39% россиян не готовы отказаться от обычного мяса в пользу растительного аналога ни при каких условиях. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

Больше половины – 56% – из тех, кто намерен продолжать есть мясо животных, – люди старше 55 лет. Лишь пятая часть этой группы – молодежь от 18 до 24 лет. При этом в числе согласных при определенных условиях перейти на растительный продукт, коих оказалось 61%, наоборот, преобладают молодые люди, а старшие поколения находятся в меньшинстве.

Убедить россиян начать употреблять только альтернативное мясо может безопасность такого продукта – этот вариант отметили 37% опрошенных. Многих также волнует, будут ли его вкусовые качества и пищевая ценность соответствовать таковым у обычного мяса. Еще порядка 22% единственным условием такого решения называют более низкую цену растительного мяса относительно продукта животного происхождения.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что политика учета углеродного следа может распространиться на животноводство. По его словам, уже через несколько лет россиянам, возможно, придется принять налог на мясо.

