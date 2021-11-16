Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября

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19 ноября, во всероссийский День бесплатной юридической помощи, адвокаты проконсультируют детей и взрослых по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.

В ФПА рассказали, что помощь обычно получают дети-сироты, дети-инвалиды и их родители, несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, желающие усыновить ребенка.

"Адвокаты московской и региональных палат примут активное участие в мероприятиях по вопросам, связанным с правами детей, взаимоотношениями детей и родителей, усыновлением, опекой и попечительством, защитой и охраной прав несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Московские адвокаты будут консультировать по видеосвязи. Вопрос можно задать заранее по электронной почте vopros@advokatymoscow.ru. В Чечне юристы проведут встречи во всех районных центрах. При этом по необходимости они помогут составить правовые документы. Адвокаты из Санкт-Петербурга проконсультируют дистационно по электронной почте work@apspb.ru, а юристы из Севастополя окажут помощь по телефону.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч женщин с детьми получили помощь в кризисном центре, специалисты которого помогают пострадавшим от насилия и нуждающимся в защите. В центре предоставляются места для временного проживания до двух месяцев, при необходимости срок может быть продлен.

