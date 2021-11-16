В Госдуме поддержали увеличение пособия по безработице в 2022 году

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала решение правительства РФ повысить максимальный размер пособия по безработице, назвав его актуальным. Своим мнением она поделилась в беседе с RT.

Она напомнила, что еще в начале пандемии президент РФ принял решение об увеличении максимального и минимального размера пособия по безработице, что позволило гражданам пережить как нерабочие дни, так и различные ограничительные меры. По ее словам россияне поддержали данное решение, а количество заявлений о признании безработным значительно увеличилось.

"Я думаю, что это очень актуальное решение. <...> Сегодня мы видим, что <...> показатели рынка труда практически восстановились. <...> И вместе с тем правительство продолжает политику президента", – заключила депутат.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей в первые три месяца периода выплат. Между тем минимальный размер пособия, согласно документу, закрепляется на уровне 1 500 рублей.

