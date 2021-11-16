Эксперт рассказал, для чего нужны фотографии в сертификатах о вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал в беседой с Москвой 24, что дополнение сертификата о вакцинации фотографией владельца поможет сократить покупку фальшивых QR-кодов в России.
Ранее СМИ сообщили, что Минцифры рассматривает возможность дополнить сертификат о вакцинации от коронавируса фотографией его владельца. Предполагается, что эта мера позволит россиянам проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что сократит очереди.
Эксперт напомнил ситуацию, когда на теневых интернет-ресурсах начали продавать данные более 500 тысяч россиян, купивших поддельные справки о вакцинации или ПЦР. Потенциальному покупателю вряд ли понравится, если вместе с документом "всплывет" еще и фотография, добавил специалист.
С технической точки зрения добавление фотографии не затруднит процесс подделки сертификатов, отметил Ульянов. "Возможно, фальшивые справки незначительно подорожают из-за внедрения фото, в пределах 100 рублей", – сказал эксперт.
По его словам, важно будет определить, откуда брать фотографии для сертификата. В частности, эксперт не поддерживает идею использовать снимки из Единой биометрической системы (ЕБС). В таком случае россияне фактически будут вынуждены сдавать биометрию, пояснил специалист.
"Абсолютно защищенных систем не существует, плюс есть инсайдерские угрозы, когда собственные сотрудники могут скомпрометировать данные. Но утечка биометрии чревата самыми неприятными последствиями", – отметил Ульянов.
Эксперт подчеркнул, что, в отличие от украденной банковской карты, которую можно перевыпустить, лицо человека, тембр голоса, отпечаток пальца изменить не получится.
"Каждый человек должен для себя решить, насколько ему комфортно и удобно пользоваться услугами при помощи биометрии", – заключил эксперт.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что дополнение сертификата персональными данными является избыточной мерой. По его мнению, применение QR-кодов вполне достаточно.
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