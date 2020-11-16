Рекорд погрузки щебня установили в порту в Мурманске

Фото: portmurmansk.ru
Рекорд погрузки щебня установили в Мурманском морском торговом порту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу порта.
Отмечается, что на балкер "Енисей" отправили 39 048 тонн щебня. Он предназначен для строительных работ в Арктической зоне России, которые в свою очередь ведутся для реализации инфраструктурных проектов.
"Предыдущий рекорд был установлен в начале августа 2020 года, когда на борт балкера Pola Devora было погружено 36 105 тонн щебня", – отметили в пресс-службе Мурманского порта.
Там добавили, что "Енисей" является самым крупным судном, которое когда-либо заходило в морской торговый порт Мурманска с целью работы с навалочными грузами. Сообщается, что в настоящий момент он плывет в порт Сабетта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ лидирует в освоении и изучении арктических территорий. В то же время он отметил, что первенство необходимо постоянно подтверждать. В связи с этим, по словам Путина, в России ведется работа по созданию нескольких серий атомных и дизельных ледоколов.
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