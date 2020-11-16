Сотрудники отелей рассказали о нелепых просьбах гостей

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Сотрудники британских отелей рассказали о самых необычных просьбах их гостей, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что один из клиентов отеля в Саутгемптоне попросил запасную кровать для воображаемого друга своего сына.

В Бирмингеме портье просили сохранить 200 бабочек для свадьбы, в Ньюкасле постоялец попросил подержать в морозильной камере ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра. В Бристоле путешественники хотели купить валлийскую валюту.

Также постояльцы искали пластиковый пончик диаметром один метр, просили создать платье из пододеяльника, отвечать на телефонные сообщения вместо них, а также найти на карте города точку, где можно увидеть НЛО.

Один из постояльцев просил пришить кристаллы Сваровски на вечернее платье, а кто-то пожелал подсветку в номере с эффектом северного сияния. Портье также просили провести регистрацию гостей в отеле по мотивам пьесы Шекспира.

Ранее два крупных оператора гостиничных оператора Accor и Radisson Hotel Group предложили россиянам устроить удаленный офис в отеле. Гости могут арендовать номера на весь рабочий день с 9:00 до 18:00. Отмечается, что на это время они получат полный пакет гостиничного обслуживания.

Офис в номере доступен для постояльцев отелей среднего ценового сегмета и в люксе. Такую услугу уже предоставляют в некоторых отелях США и Европы.