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Общество

05:12

Пользователи во всем мире пожаловались на работу Facebook

общество технологии

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Пользователи Facebook по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети в ночь с 15 на 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои в работе социальной сети начались после 02:24 по московскому времени. Чаще других на неполадки жалуются пользователи из США, Мексики, Бразилии, Перу, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши и Украины.

В России со сбоями столкнулись жители Москвы, а также Нижнего Новгорода, Самары и Перми.

По имеющимся данным, около 58% пользователей Facebook сообщили о проблемах в работе новостной ленты. Еще 27% испытали трудности со входом в свои аккаунты, у 14% респондентов социальная сеть полностью отключилась.

Добавляется, что неполадки также отмечаются в работе приложения Facebook Messenger.

Ранее сбои в работе Facebook и Instagram также произошли по всему миру. В России проблемы возникали у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

В работе Facebook и Instagram по всему миру произошли сбои

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