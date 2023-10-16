В правительстве предложили лишать покинувших Россию адвокатов их статуса – СМИ

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Правительство предложило внести поправку в закон "Об адвокатуре", согласно которой адвокатов можно будет лишить их статуса в случае, если они выехали из России более чем на год или переехали в другую страну на постоянное место жительства. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

При этом исключением будет являться "выезд для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями, и выезд по иным уважительным причинам".

По словам авторов поправки, существуют случаи, когда российские адвокаты выехали на долгое время на постоянное место жительства в иностранные юрисдикции, включая недружественные России страны, продолжая свою деятельность, которая направлена на подрыв доверия к институту адвокатуры.

В свою очередь, вице-президент ФПА Олег Баулин заявил, что выезд адвокатов за границу на срок более одного года не станет автоматическим основанием для лишения статуса адвоката. По его словам, коллеги адвокатов будут определять результат решения. Он уточнил, что в комиссию будут входить представители Минюста. При этом окончательное решение о лишении статуса может принять только совет адвокатской палаты.

Адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш поддержала данное предложение, передает RT.

По ее мнению, изменения в законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" необходимы, так как уезжающие из РФ адвокаты и осуществляющие свою деятельность способны дискредитировать российскую адвокатуру. Она добавила, что во время отъезда адвокаты не могут оказывать юридическую помощь российским гражданам. Именно поэтому лишение их статуса обосновано законом и соответствует Конституции.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал не делать из всех уехавших из страны россиян оппонентов государства. Он добавил, что необходимо создавать условия для их возвращения на родину. Косачев считает, что в данном вопросе должен быть индивидуальный подход к каждому.

Российских адвокатов могут лишить статуса за выезд из страны – СМИ