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Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков предложил учредить в России 7 октября День патриотизма, сообщает RT.

По словам общественного деятеля, последние годы федеральные власти прилагают усилия, чтобы возродить и популяризировать идею патриотизма в стране. Ключевую же роль в этом векторе развития государства играет Владимир Путин.

Янсуков напомнил, что российский лидер назвал патриотизм национальной идеей страны, способной консолидировать общество и применить эту консолидацию для дальнейшего развития государства.

По мнению эксперта, именно идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России. Начало СВО также сплотило нацию перед лицом общей угрозы, добавил Янсуков.

Он считает, что сегодня все народы и этнические группы России объединены идеей любви к Родине и защиты ее суверенитета. Общественный деятель не сомневается, что это – результат в первую очередь политики, проводимой президентом России.

"В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября – в день рождения президента и национального лидера России Владимира Владимировича Путина – общероссийского праздника, Дня патриотизма", – заявил он.

7 октября президенту России исполнился 71 год. Ранее сообщалось, что уровень доверия граждан Путину составил 77%. При этом уровень одобрения деятельности президента составил 73,6%. Опрос был проведен с 25 сентября по 1 октября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.