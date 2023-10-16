Адвокат рассказала, за какие фото в интернете грозит штраф в 5 млн рублей

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При публикации фото в интернете нужно обращать внимание на ряд правовых аспектов, которые могут грозить серьезными штрафами: в некоторых случаях до пяти миллионов рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.

Она напомнила, что, выкладывая любую информацию в интернете, надо понимать, что она попадает в публичный доступ и будет находиться там без возможности ее удаления с серверов. Подобные сведения могут "всплыть" на просторах интернета даже спустя годы.

По закону, запрещается размещать фото без согласия человека, который попал в кадр. Подтверждение должно быть получено именно в письменной форме на случай, если человек потом передумает.

Данное ограничение необходимо особенно помнить фотографам-любителям, которые публикуют фотографии со случайными прохожими или посетителями каких-либо мероприятий.

Однако если человек был не основным объектом изображения, а просто случайно попал в кадр в качестве части общей композиции, то письменное согласие от него не требуется.

Кроме того, под запрет попадает и публикация в интернете фотографий несовершеннолетних без письменного согласия их родителей. Запрет будет работать и в том случае, если ребенок случайно попал в кадр.

Запрещено также заимствование фото, так как на них распространяется авторское право. Для публикации подобных фотографий нужно получить согласие автора. Если же фото разместили в общем доступе, то при его использовании нужно сделать ссылку на источник и правообладателя.

В противном случае нарушителю грозит штраф от 10 тысяч до 5 миллионов рублей на основании статьи Гражданского кодекса РФ за факт незаконного использования фото. Точный размер штрафа определяется по усмотрению суда, добавила Кудерко.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил замазывать лица пассажиров автомобилей при фотофиксации автоштрафов. С таким предложением он обратился к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

До этого члены комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству представили проект, согласно которому в стране вводятся штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет за повторную публикацию фото и видео атак беспилотников и других военных сведений.