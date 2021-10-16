В Москве выявили 6 545 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ведяшкин Сергей
В Москве за прошедшие сутки выявили 6 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
За это время госпитализирован 1 441 человек, на ИВЛ находятся 628 пациентов.
"В городе выздоровели еще 3 637 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 529 713", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в столице скончались 72 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В России за прошедшие сутки подтвердили 33 208 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 958 384 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области – 0,16%, Сахалинской области – 0,17%, республиках Калмыкия и Алтай – 0,19%.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом.
ВОЗ не исключила возможность утечки COVID-19 из лаборатории
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