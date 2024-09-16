Единовременная выплата из маткапитала стала доступна на Госуслугах

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Единовременную выплату из материнского капитала теперь можно оформить на Госуслугах. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития РФ.

Так, если на счету осталось до 10 тысяч рублей, то обладатели маткапитала смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели. Для этого они должны подать заявление на Госуслугах.

При этом для получения соответствующей выплаты есть определенные условия. Во-первых, остаток не должен быть больше 10 тысяч рублей. Во-вторых, все остальные запланированные выплаты, например на ребенка в возрасте до 3 лет, должны быть прекращены.

Семьи, которым положена данная выплата, получат уведомление от Социального фонда РФ через Госуслуги. Деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату из остатков материнского капитала, 8 августа. По словам главы государства, с этим остатком ничего нельзя было сделать, но теперь граждане смогут получить эту небольшую сумму в виде единовременной выплаты.

Остатки средств из маткапитала будут выплачивать россиянам уже в сентябре. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой указывали, что семьям планируется выплатить около 1,5 миллиарда рублей из остатков маткапитала. Получить выплату смогут свыше 730 тысяч семей.

