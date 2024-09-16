Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 19:12

Общество

Единовременная выплата из маткапитала стала доступна на Госуслугах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Единовременную выплату из материнского капитала теперь можно оформить на Госуслугах. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития РФ.

Так, если на счету осталось до 10 тысяч рублей, то обладатели маткапитала смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели. Для этого они должны подать заявление на Госуслугах.

При этом для получения соответствующей выплаты есть определенные условия. Во-первых, остаток не должен быть больше 10 тысяч рублей. Во-вторых, все остальные запланированные выплаты, например на ребенка в возрасте до 3 лет, должны быть прекращены.

Семьи, которым положена данная выплата, получат уведомление от Социального фонда РФ через Госуслуги. Деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату из остатков материнского капитала, 8 августа. По словам главы государства, с этим остатком ничего нельзя было сделать, но теперь граждане смогут получить эту небольшую сумму в виде единовременной выплаты.

Остатки средств из маткапитала будут выплачивать россиянам уже в сентябре. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой указывали, что семьям планируется выплатить около 1,5 миллиарда рублей из остатков маткапитала. Получить выплату смогут свыше 730 тысяч семей.

Часть маткапитала могут начать выдавать на руки

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика