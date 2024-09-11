Котяков: выплата остатков средств маткапитала в РФ начнется с сентября

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Остатки средств из маткапитала до 10 тысяч рублей будут выплачивать россиянам уже в сентябре. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что решение уже принято. Проект нормативного акта о таких выплатах согласован и в ближайшее время должен быть подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой указывали, что семьям планируется выплатить 1,5 миллиарда рублей из остатков маткапитала. По информации Котякова, получить выплату смогут свыше 730 тысяч семей. В личный кабинет на портале госуслуг им придет соответствующее уведомление от Социального фонда РФ.

Ранее закон о выплате до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала, которые не были истрачены, подписал Владимир Путин. Российский президент поддержал эту инициативу на встрече с семьями, победившими в конкурсе "Это у нас семейное". По словам главы государства, с этой небольшой суммой ничего нельзя было сделать. Однако теперь россияне по закону смогут получить остаток в виде единовременной выплаты.