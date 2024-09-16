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Магнитная буря накроет Землю 16 сентября. После 12:00 она достигнет уровня G3, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, возмущения в магнитосфере ожидаются 16 сентября после 09:00. При этом пик бури будет после 12:00, а утихнет она – к вечеру 17 сентября.

Ранее сообщалось, что оранжево-фиолетовый рассвет 13 сентября мог быть вызван изменениями в атмосфере Земли, которые происходили из-за магнитной бури.

По словам профессора Института космических исследований РАН Сергея Богачева, солнечная активность и связанные с ней явления могут влиять на свойства верхней атмосферы, приводить к ее расширению и изменению ионного и атомарного состава, что иногда отражается на цвете неба на рассвете. Однако на цвет неба могут влиять и другие факторы, например пыль, уточнял эксперт.