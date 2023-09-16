Москвичам рассказали о погоде 16 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В субботу, 16 сентября, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 3 градусов, по области – до 2 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что второе бабье лето наступит в столице после похолодания. По его словам, в городе станет прохладнее уже в выходные.

До этого в Гидрометцентре РФ предупредили, что в Московском регионе сохранится высокая пожароопасность до конца текущей недели – на территории действует желтый уровень.

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице 16 сентября