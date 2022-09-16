Психолог рассказала, когда ребенок готов ходить в школу один

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В вопросе готовности ребенка ходить в школу одному сначала нужно узнать, хочет ли он этого сам. Об этом в интервью изданию "Мел" рассказала педагог-психолог МГПУ Юлия Челышева.
По ее словам, если ребенок замешкался или растерялся, стоит отложить этот вопрос. О неготовности школьника к самостоятельному передвижению может говорить то, что ребенок постоянно забывает ключи, социальную карту или телефон, теряет вещи в школе, имеет проблемы с концентрацией внимания, не знает свое расписание на завтра, плохо ориентируется во времени, не знает своего адреса или не помнит телефон родителей и экстренных служб.
Челышева рекомендовала не торопиться в вопросе самостоятельности ребенка, а исходить из его интересов.
"Загляните к нему в тетрадь. Если там все аккуратно и по клеточкам, значит, он уже неплохо ориентируется в пространстве листа и у него все хорошо с концентрацией внимания. А дальше понаблюдайте за тем, как он ведет себя, когда вы идете в школу вместе, – считает ли ворон по сторонам или собран и внимателен", – сказала психолог.
Процесс адаптации ребенка к одиночным походам в школу может заниматься от одного до трех месяцев. Срок, по словам специалиста, зависит от типа нервной системы ребенка. Челышева упомянула детей, которые могут ориентироваться только по стандартной схеме. У них не развито вариативное мышление, поэтому в случае изменения маршрута автобуса они растеряются.
Психолог рекомендовала отрабатывать этот навык. Она посоветовала сначала ходить вместе и обращать внимание на все детали маршрута, включая светофоры и номера автобусов.
Позже можно договориться с ребенком, что он пойдет в школу как бы один, но вы будете находиться неподалеку. При этом психолог не рекомендовала устраивать тайную слежку, так как она может подорвать доверительные отношения.
"Вас с первого раза абсолютно точно не удовлетворит поведение ребенка. Вам не понравится то, что он смотрит по сторонам, он будет медленно идти, не будет торопиться – но дайте ему возможность осознать вот эту свободу. Не надо врываться, разрушать этот механизм обретения самостоятельного принятия решения", – поведала Челышева.
В заключение необходимо провести проверку. Если ребенок без проблем добрался до школы, позвонил и отписался в конце, то родителям можно расслабиться. Если же какой-то важный элемент выпал из схемы, то нужно отрабатывать алгоритм дальше.
Челышева посоветовала обращать внимание на поведение ребенка в том или ином транспорте. Насторожить родителей должно засыпание ребенка в автобусе. В этом случае лучше выбрать другой вид транспорта.
Челышева добавила важность правильного контроля. По ее словам, он должен быть мягким, облеченным в форму напоминания. Психолог посоветовала продумать и успокоительные ритуалы. Например, можно попросить ребенка писать родителям каждый раз при выходе из школы, прибытии домой или пробки в дороге.
Ранее психолог Эрстея Дэйс посоветовала использовать "сказкотерапию", чтобы подтолкнуть ребенка к открытости и помочь ему перестать бояться рассказать о плохих оценках. По ее словам, нужно придумать гипотетическую историю про сверстника, вернувшегося домой с двойкой и рассказавшего все своей семье. Кроме того, с детским страхом следует работать с самого рождения, считает психолог.
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