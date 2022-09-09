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Общество

11:03

Родителям рассказали, как подтолкнуть ребенка рассказать о плохой успеваемости

обществообразованиедети

Фото: depositphotos/SergiyN

Чтобы подтолкнуть ребенка к открытости и помочь ему перестать бояться рассказать о плохих оценках, следует использовать "сказкотерапию", считает психолог Эрстея Дэйс. Эксперт утверждает, что нужно придумать гипотетическую историю про сверстника, вернувшегося домой с двойкой и рассказавшего все своей семье.

"Разыграйте сценку. Пусть мама сыграет роль учительницы, а папа – нерадивого ученика, получившего "неуд". Ребенок сможет со стороны оценить ситуацию и увидеть, что она не так уж и страшна", – отметила Дэйс в разговоре с News.ru.

Кроме того, с детским страхом следует работать с самого рождения, считает психолог. По ее словам, это поможет формировать устойчивое восприятие к подобному чувству.

"Заложите фундамент правильного отношения к двойке или тройке, когда вместо криков за разбитую чашку вы спокойно вместе соберете осколки и представите, какая чашка заменит эту", – считает специалист.

Она подчеркнула, что ребенка нужно постоянно поддерживать и говорить, что родители всегда будут на его стороне. Дэйс уверена, что повторять эти слова следует не только по поводу проблем с оценками, но и других.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала об опасной причине утомляемости школьника. Врачи считает, что снижение активности и внимательности у ребенка во время уроков могут быть следствием заражения паразитами.

"Вечер": роль школы в воспитании ребенка

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