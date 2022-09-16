Число заявлений от граждан РФ на визу в Финляндию сократилось вдвое

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Посольство Финляндии в РФ сообщило о сокращении числа заявлений от россиян на получение визы в страну, передает ТАСС.
"Это правда, что количество обращений уменьшилось. По состоянию на 1 сентября мы получили только половину от предыдущего количества заявок", – рассказали в диппредставительстве.
При этом в посольстве уточнили, что Финляндия не вводила ограничения на получение виз российскими журналистами при рабочей поездке. Им для оформления документа предлагается указать, что он требуется по деловым причинам.
Руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер ранее заявил, что дипломатические учреждения страны приняли в 20 раз меньше заявлений на шенгенскую визу от граждан России по сравнению с уровнем 2019 года.
Летом 2022 года власти Финляндии усилили ограничения на приобретение земельных участков, в том числе для россиян. Подчеркивается, что в ряде случаев обязательной является лицензия местного Минобороны.
Новости мира: Финляндия отказалась от полного запрета на въезд россиян с турвизами
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