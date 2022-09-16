Олеся Носова стала врио главного редактора и гендиректора "Комсомольской правды"

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Первого заместителя главного редактора и шеф-редактора сайта KP.RU Олесю Носову назначили временно исполняющим обязанности главного редактора и гендиректора "Комсомольской правды".

Носова начала работать в издании в 1994 году, с 2007 года занимала должность шеф-редактора сайта. Она является лауреатом множественных премий, имеет благодарность Союза журналистов России за активной участие в образовательных практикумах и большой вклад в развитие региональной журналистики.

В этом году Носову удостоили премии "Медиа-менеджер России" в номинации "Главные редакторы новых медиа" за развитие KP.RU, сообщает сайт "Комсомольской правды"

О смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина стало известно 14 сентября. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет из-за инсульта. Он скончался в Приморье во время экспедиции.

Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Его могила находится рядом с могилами журналистов Сергея Доренко, Андрея Стенина, Михаила Зеленского и Анатолия Лысенко.

