Врач развеял популярные мифы о здоровье

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Хруст пальцами не может привести к раннему развитию артрита, а при головной боли не всегда стоит принимать таблетку. Эти и другие популярные мифы в разговоре с Москвой 24 развеял врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.
"Если человек хрустит своими пальцами регулярно, это просто значит, что у него выходит углекислый газ. Лопаются пузырьки углекислого газа, которые образуются во внутрисуставной жидкости в процессе метаболизма синовиальной жидкости, и в результате просто хлопают. Но сам факт, что человек хрустит, не говорит о том, что у него повышенный риск развития артрита" , – объяснил он.
Еще одно популярное заблуждение – головную боль нельзя терпеть, нужно обязательно выпить обезболивающее.
Врач отметил, что не стоит путать мигрень и обычную головную боль. Часто возникающие болевые симптомы требуют консультации специалиста и устранения первоначальной причины. При разовой головной боли можно выпить таблетку, говорит эксперт.
Несмотря на постоянные рекомендации врачей носить медицинские маски во время пандемии коронавируса и в сезон гриппа, многие до сих пор считают, что они не защищают от заражения. Это миф.
"Важно понимать, что если человек надел маску, он здоров, а рядом кто-то кашляет или чихает, то маска уменьшает количество вирусных частиц, часть из них остается на волокнах", – объяснил специалист в интервью программы "Доктор 24".
Другой миф гласит, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд. Если бы это было действительно так, они не смогли бы нормально функционировать, отметил врач.
"Мужчины продолжают думать о еде, физической активности, сне. В целом мужчины думают о сексе чаще, чем женщины, но тем не менее не так часто, как в распространенном мифе", – рассказал Алексей Жито.
Следующее распространенное утверждение – женский иммунитет сильнее, чем мужской. Это действительно так, подчеркнул врач.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль развеяла миф о том, что люди в осеннюю пору начинают страдать от авитаминоза. По словам специалиста, поскольку в это время года в РФ происходит сбор сезонных фруктов и овощей, с их помощью можно зарядить организм большим количеством витаминов.
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