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Врач развеял популярные мифы о здоровье

Хруст пальцами – к артриту: врач развеял популярные мифы о здоровье
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/KarynaChe

Хруст пальцами не может привести к раннему развитию артрита, а при головной боли не всегда стоит принимать таблетку. Эти и другие популярные мифы в разговоре с Москвой 24 развеял врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Если человек хрустит своими пальцами регулярно, это просто значит, что у него выходит углекислый газ. Лопаются пузырьки углекислого газа, которые образуются во внутрисуставной жидкости в процессе метаболизма синовиальной жидкости, и в результате просто хлопают. Но сам факт, что человек хрустит, не говорит о том, что у него повышенный риск развития артрита" , – объяснил он.

Еще одно популярное заблуждение – головную боль нельзя терпеть, нужно обязательно выпить обезболивающее.

Пациенты думают, что если не выпить таблетку от головной боли, то может случиться инсульт. Такое заблуждение часто имеется. В действительности только лишь часть головных болей, а именно особая разновидность – мигрень, определенный медицинский диагноз, может провоцировать инсульт.
Алексей Жито
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук

Врач отметил, что не стоит путать мигрень и обычную головную боль. Часто возникающие болевые симптомы требуют консультации специалиста и устранения первоначальной причины. При разовой головной боли можно выпить таблетку, говорит эксперт.

Несмотря на постоянные рекомендации врачей носить медицинские маски во время пандемии коронавируса и в сезон гриппа, многие до сих пор считают, что они не защищают от заражения. Это миф.

"Важно понимать, что если человек надел маску, он здоров, а рядом кто-то кашляет или чихает, то маска уменьшает количество вирусных частиц, часть из них остается на волокнах", – объяснил специалист в интервью программы "Доктор 24".

Но часть из них может попадать в органы дыхательной системы человека. Мы говорим своим пациентам, что маска может спасти от тяжелого течения коронавируса. Важен не факт инфицирования, а факт количества вирусных частиц, которые в единицу времени получил человек.
Алексей Жито
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук

Другой миф гласит, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд. Если бы это было действительно так, они не смогли бы нормально функционировать, отметил врач.

"Мужчины продолжают думать о еде, физической активности, сне. В целом мужчины думают о сексе чаще, чем женщины, но тем не менее не так часто, как в распространенном мифе", – рассказал Алексей Жито.

Следующее распространенное утверждение – женский иммунитет сильнее, чем мужской. Это действительно так, подчеркнул врач.

Особенно в репродуктивном возрасте. Женщины обладают высоким уровнем эстрогена. Это гормон, который стимулирует развитие женских половых органов. Но также он обладает иммуноукрепляющими свойствами.
Алексей Жито
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль развеяла миф о том, что люди в осеннюю пору начинают страдать от авитаминоза. По словам специалиста, поскольку в это время года в РФ происходит сбор сезонных фруктов и овощей, с их помощью можно зарядить организм большим количеством витаминов.

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