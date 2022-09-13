Врач заявила, что частое полоскание горла не защитит от болезней

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Врач-отоларинголог Екатерина Богданова назвала частое полоскание горла антисептиками неэффективной мерой профилактики.
Она призвала отказаться от такого способа борьбы с болезнями. Эксперт предупредила, что слизистая может стать сухой и безжизненной, и организм будет более уязвимым перед различными заболеваниями.
"Слизистая – это уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом", – сказала она, выступая на программе "О самом главном" в эфире "России 1".
Ранее иммунолог Ирина Ярцева отметила, что в Москве уже начался сезон ОРВИ и гриппа. Эксперт рекомендовала жителям столицы заняться общим укреплением иммунитета.
Врач объяснила, что иммунитет начинает ослабевать, когда сокращается световой день. Ярцева перечислила простые меры профилактики, которые необходимо соблюдать в условиях активного распространения сезонных заболеваний. По ее словам, очень важно соблюдать режим сна и питания. Также не стоит забывать одеваться по погоде и постараться употреблять в пищу побольше фруктов.
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