Юристы предупредили о штрафах и угрозе ареста за оказание услуг на дому

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Маникюр и прочие услуги в сфере красоты, оказываемые на дому, а также репетиторство, присмотр за детьми и другие могут обернуться штрафом или уголовной ответственностью, если нет соответствующих документов. Об этом рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Как отметила адвокат Наталья Корнилевская, для предоставления услуг на дому, чтобы избежать проблем с законом, необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

"За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 0,5 до 2 тысяч рублей", – напомнила юрист.

В свою очередь, партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский подчеркнул, если налоговой инспекции удастся доказать, что человек является предпринимателем и скрывает доход, то к административному штрафу добавится предписание на выплату до 40% незадекларированного дохода и штраф в размере 10 тысяч рублей.

В случае если незаконный доход превысит 2,25 миллиона рублей, будет грозить уголовная ответственность вплоть до ареста, заключил эксперт.

Ранее директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, что показ некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, а на работе сотрудника могут привлечь за это к дисциплинарной ответственности.