Стало известно время освобождения Кокорина и Мамаева из колонии

Представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области рассказала, в какое время 17 сентября осужденные за драки в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе. Ее слова приводит РИА Новости.
"Их выпустят в первой половине дня", – сообщила собеседница агентства.
В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.
6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.
Адвокат осужденных Юрий Падалко расценил решение суда как "хорошее", а экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев предположил, что спортсмены вернутся в большой футбол. Сами игроки заявили, что хотят отдохнуть и провести время с семьями.
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