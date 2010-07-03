Суд расторг брак Собчак и Виторгана за месяц до свадьбы с Богомоловым

Мировой судебный участок района Хамовники расторг брак журналистки, телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана в июле 2019 года, сообщает Агентство "Москва".
Иск о разводе телеведущая подала 31 мая. 1 июля его удовлетворили и расторгли брак. 3 августа решение вступило в силу.
13 сентября Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Венчались молодожены в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот. По данным СМИ, на торжество они потратили 16 миллионов рублей.
На регистрацию брака пара приехала на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца.
На церемонию пригласили порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда.
Свой первый свадебный танец Собчак и Богомолов исполнили под композицию Филиппа Киркорова "Снег". По его словам, пара познакомилась именно под эту песню.
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