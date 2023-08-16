Астролог рассказала, кому принесет большие сложности новолуние 16 августа

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Предстоящее новолуние, которое наступит 16 августа, будет непростым для Львов, Водолеев, Скорпионов и Тельцов. Об этом Москве 24 рассказала астропсихолог Регина Злобина.

По ее словам, новолуние, которое наступит в 24-м градусе Льва в 12:38 по московскому времени, будет довольно значимым для представителей всех знаков зодиака. Период с 16 по 31 августа буквально достанет из глубин подсознания все теневые стороны личности: это могут быть страхи, искушения, переживания, которые тщательно скрывались от окружающих.



Регина Злобина астропсихолог Сильнее всего будут подниматься темы финансов и отношений – как деловых, так и любовных. Многим придется пересмотреть свой подход к зарабатыванию денег, могут измениться источники доходов.

Также могут возникать не всегда приятные ситуации, через которые придется пройти, чтобы реализоваться. При этом все, что будет происходить именно в этот период, даст невероятный рост и развитие в будущем, подчеркнула эксперт.

Больше всех придется поработать Львам, Водолеям, Скорпионам и Тельцам. Для них период может проиграться как в плюс, так и в минус, предупредила астролог. Им придется потратить больше сил и времени для достижения желаемого результата.



Регина Злобина астропсихолог А вот для Стрельцов и Овнов, наоборот, период может показаться довольно легким, потому как обстоятельства будут складываться в их пользу. Нужно будет только успевать замечать и брать возможности.

Близнецы и Весы тоже могут надеяться на возможности от Вселенной. Но смогут ли они их увидеть – другой вопрос. Им стоит быть очень внимательными и обращать внимание на все, что происходит вокруг, отметила специалист.

Кроме того, представителям всех перечисленных знаков зодиака надо быть готовыми, что в период новолуния, 16 августа, они могут быть особенно чувствительными и эмоциональными, предупредила астролог.

Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина предупредила, что в период ретроградной Венеры, который продлится с 23 июля по 4 сентября, лучше не создавать новых отношений, так как высок риск разочароваться в них позже. Также она посоветовала в это время не играть свадьбы, не устраивать помолвки и не делать предложений руки и сердца.