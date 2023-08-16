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Астролог рассказала, кому принесет большие сложности новолуние 16 августа
Фото: depositphotos/Fascinadora
Предстоящее новолуние, которое наступит 16 августа, будет непростым для Львов, Водолеев, Скорпионов и Тельцов. Об этом Москве 24 рассказала астропсихолог Регина Злобина.
По ее словам, новолуние, которое наступит в 24-м градусе Льва в 12:38 по московскому времени, будет довольно значимым для представителей всех знаков зодиака. Период с 16 по 31 августа буквально достанет из глубин подсознания все теневые стороны личности: это могут быть страхи, искушения, переживания, которые тщательно скрывались от окружающих.
Также могут возникать не всегда приятные ситуации, через которые придется пройти, чтобы реализоваться. При этом все, что будет происходить именно в этот период, даст невероятный рост и развитие в будущем, подчеркнула эксперт.
Больше всех придется поработать Львам, Водолеям, Скорпионам и Тельцам. Для них период может проиграться как в плюс, так и в минус, предупредила астролог. Им придется потратить больше сил и времени для достижения желаемого результата.
Близнецы и Весы тоже могут надеяться на возможности от Вселенной. Но смогут ли они их увидеть – другой вопрос. Им стоит быть очень внимательными и обращать внимание на все, что происходит вокруг, отметила специалист.
Кроме того, представителям всех перечисленных знаков зодиака надо быть готовыми, что в период новолуния, 16 августа, они могут быть особенно чувствительными и эмоциональными, предупредила астролог.
Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина предупредила, что в период ретроградной Венеры, который продлится с 23 июля по 4 сентября, лучше не создавать новых отношений, так как высок риск разочароваться в них позже. Также она посоветовала в это время не играть свадьбы, не устраивать помолвки и не делать предложений руки и сердца.
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