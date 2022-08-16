На российско-эстонской границе возобновилось движение

Фото: телеграм-канал "ФТС России/ProТаможню"
Движение на российско-эстонской границе возобновилось. Об этом Федеральная таможенная служба сообщила в своем телеграм-канале.
"Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Эстония приняла решение закрыть границу на пограничном с Россией пункте Нарва-Ивангород. Причиной такого решения предположительно стал демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.
По словам очевидцев, эстонские пограничники несколько часов не пропускали едущих из РФ людей, среди которых были и жители Эстонии. В свою очередь, в Северо-Западном таможенном управлении подтвердили, что перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва было ограничено на неопределенный срок.
До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала посещение Европы привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Она добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
На границе РФ и Эстонии образовались многочасовые пробки
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