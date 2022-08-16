Сервис Aviasales сменил название своего сайта на "Билетики"

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Сервис онлайн-бронирования билетов Aviasales вслед за интернет-магазином Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Билетики".

Новое название сервиса можно увидеть, посетив главную страницу его официального портала. При этом доменное имя сайта осталось прежним.

К челленджу на смену названия подключились и другие отечественные компании. Например, российский маркетплейс KazanExpress в настоящее время называется "Татары везут".

15 августа стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Сообщалось, что на главной странице сайта появилось новое название, однако ссылка, ведущая на нее, осталась прежней.

На следующий день сайт маркетплейса вернулся к прежнему названию. В компании эти изменения никак не прокомментировали.