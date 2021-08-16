Эксперт рассказал, как уличить собеседника во лжи

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Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист раскрыл методику, помогающую уличить собеседника во лжи, сообщает издание Dagens Nyheter. Специалист отмечает, что в среднем люди лгут до 8 раз в день. В большинстве случаев обман никому не вредит, а часто даже помогает улучшить социальные связи. Но иногда уличить человека во лжи необходимо. И для этого достаточно нескольких простых действий.
В первую очередь Крунквист советует отбросить все стереотипы об обманщиках.
"Человек якобы должен нервничать, смотреть в сторону или вверх, – все это просто-напросто не работает. Конечно, некоторые нервничают, но хороший лжец – нет. А еще можно нервничать, даже если говоришь правду. Например, когда человек опасается, что ему не поверят", – пояснил специалист.
Ключевым инструментом в разговоре с лгуном Крунквист называет знание фактов. Эксперт советует собрать больше информации, которая позволит задать собеседнику неожиданные вопросы. В таких условиях лжецу будет труднее сказать неправду.
Также Крунксвист рекомендует не торопиться с выводами – чем раньше вы решите, что все стало понятным, тем выше риск ошибиться. Кроме того, любому человеку стоит задуматься, насколько он готов к последствиям.
"Всегда есть риск, что вы можете счесть человека обманщиком по ошибке. Или, вероятно, вы правы, но не хотите вступать в конфронтацию. Не делайте этого, если не готовы к последствиям. Зачастую можно просто сделать вид, что ничего не произошло, и в будущем помнить, что вы имеете дело с человеком, на которого нельзя положиться", – убежден эксперт.
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