Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за один вечер

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Вечером 15 августа в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, вечером в среду в районе метеостанции на ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы. Для августа эта норма равна 77 миллиметрам, уточнила Макарова ТАСС.
По данным Гидрометцентра России, осадки не прекратятся и в течение дня в четверг. 16 августа ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут умеренные дожди.
При этом в ночь со среды на четверг столбики термометров покажут плюс 16−18 градусов, а днем в четверг температура будет относительно невысокой − от +21 до +23 градусов.
Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Однако местами его порывы могу усиливаться до 15 метров в секунду. В связи с этим на 16 августа синоптики объявили повышенный уровень погодной опасности.
Из-за грозы и ливней, которые обрушились на Москву вечером в среду, в ГИБДД призвали автомобилистов избегать опасного маневрирования, а пешеходам − пересекать дорогу только в установленных местах.
Кроме того, сотрудники МЧС рекомендовали москвичам при грозе или сильном ветре обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.
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