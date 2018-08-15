Рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве

15 августа, 12:20
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за прогнозируемого ухудшения погоды 15 августа, сообщает Агентство "Москва".
Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре, дожде, а в некоторых районах даже грозе. В связи с этим летние веранды рекомендуется временно закрыть, а также укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты.
В ближайшие часы первыми на себя непогоду примут юго-западные районы мегаполиса. К вечеру возможно возвращение второй волны грозового форнта. Всего за день, по прогнозам синоптиков, может выпасть до 20 миллиметров осадков – примерно четверть от месячной нормы.
Температура днем будет достаточно высокой – до 29 градусов, а после грозы заметно похолодает. В четверг воздух прогреется не более чем до 23 градусов.
Спасатели посоветовали по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при сильных порывах ветра не стоит укрываться под деревьями.
Водителей призвали внимательно выбирать места для парковки из-за грядущего усиления ветра.
Как вести себя в непогоду
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