Рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за прогнозируемого ухудшения погоды 15 августа, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре, дожде, а в некоторых районах даже грозе. В связи с этим летние веранды рекомендуется временно закрыть, а также укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты.

В ближайшие часы первыми на себя непогоду примут юго-западные районы мегаполиса. К вечеру возможно возвращение второй волны грозового форнта. Всего за день, по прогнозам синоптиков, может выпасть до 20 миллиметров осадков – примерно четверть от месячной нормы.

Температура днем будет достаточно высокой – до 29 градусов, а после грозы заметно похолодает. В четверг воздух прогреется не более чем до 23 градусов.

Спасатели посоветовали по возможности не выходить из зданий во время грозы. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при сильных порывах ветра не стоит укрываться под деревьями.

Водителей призвали внимательно выбирать места для парковки из-за грядущего усиления ветра.