Ливни и грозы задержатся в Москве до вечера 16 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с сохранением до 21:00 среды, 16 июля, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В условиях непогоды водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию с другими машинами, избегать внезапных маневров, а также не парковать свои авто около деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следить за детьми и тоже не укрываться под деревьями.

При необходимости москвичи могут позвонить по номерам 101 или 112, или единому номеру доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

В связи с прогнозируемой грозой оранжевый уровень погодной опасности продлен в столице до 21:00. В Подмосковье желтый уровень опасности по этой же причине будет действовать до 23:00.

В некоторых районах Москвы 16 июля может выпасть до трети месячной нормы осадков. При обнаружении скоплений воды около домов жители могут обратиться в районную управу, окружную префектуру или оставить заявки по номеру единого диспетчерского центра 8 (495) 539-53-53 и на портале "Наш город".

В ЦОДД горожанам посоветовали во второй половине дня передвигаться по городу на метро.