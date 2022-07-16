В России за сутки госпитализировали 1 314 человек с коронавирусом

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В России за последние сутки госпитализировали 1 314 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 3,8% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах страны. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 российских регионах. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ.

Всего в стране выявили 4 698 новых случаев инфекции. После прохождения лечения в России выздоровели 2 879 человек. Скончался 41 пациент.

С начала пандемии в России зафиксировали 18 485 632 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 906 326 человек.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции будет слабой. По его словам, ожидать большого количества смертей во время новой волны COVID-19 не следует.

