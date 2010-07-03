Синоптики предупредили о 36-часовых ливнях

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Грозовой фронт накрыл Москву. Сильный ливень, молнии, гром и ветер с порывами до 15 метров в секунду могут продолжаться в разных районах города как минимум до 22:00.
По сообщению портала "Метеоновости", в Москве сейчас происходят "настоящие июльские ливни". Расчеты показывают, что 16 июля после 6 часов вечера в разных районах столицы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
"Столичный регион сейчас находится в зоне атмосферного фронта. Фронт проходит с севера на юг через Москву. Влияние этого атмосферного фронта будет продолжаться практически всю ночь. Дожди будут то ослабевать, то прекращаться, то усиливаться. Завтра в течение дня влияние этого фронта сохранится", – сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков в разговоре с Москвой 24.
Таким образом, дождь будет идти с переменным успехом в течение 36 часов. Количество осадков может составить до 20 миллиметров.
Москву накрыли ливень и гроза
Ливень с грозой не позволят температуре подняться выше +20 градусов. В ночь на 17 июля дождь также будет продолжаться.
Из-за непогоды почти 1200 сотрудников "Мосводостока" перевели на усиленный режим работы. На улицы Москвы выехало около 210 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей воду.
Многие переходы и улицы Москвы уже залило водой. В центре города осложненная дорожная ситуация из-за скопления машин.
МЧС ранее предупреждало горожан, что объявлен желтый уровень погодной опасности. Москвичам советуют соблюдать осторожность и не парковаться под деревьями.
Департамент торговли Москвы попросил рестораторов на время остановить работу летних веранд и укрепить конструкции. Спасатели призвали горожан обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам посоветовали быть осторожными на дорогах.
Синоптики передавали, что дожди и грозы будут бушевать на территории всей Центральной России эту неделю.
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