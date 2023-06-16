Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России

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Первое место в России в списке вакансий, которые больше всего выросли по объему заработной платы, стали менеджеры по рекламе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование аналитиков "Авито Работы".

Зарплаты менеджеров по рекламе выросли на 68% в преддверии лета. Следом за ними расположились актеры с ростом дохода на 64%. Тройку лидеров рейтинга замкнули репетиторы, предложения по заработной плате которых стали привлекательнее на 44%.

"Работодатели корректируют в сторону увеличения спрос на кандидатов в соответствии с подготовкой к летнему сезону. Так, в топе профессий с наибольшим приростом предложенного дохода оказались специалисты по работе с детьми – репетиторы перед подготовкой к экзаменам и аниматоры в период детских праздников и выпускных", – прокомментировал статистику директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

При этом отмечается, что ситуация в отдельных регионах России отличается. Так, в Москве первое место по приросту зарплаты заняли переводчики, в Санкт-Петербурге – бармены и фотографы, а в Екатеринбурге – SEO-специалисты.

Ранее кабмин спрогнозировал рост зарплаты педагогов вузов до 138 тысяч рублей к 2026 году.

По данным правительства РФ, по итогам прошлого года средняя зарплата преподавателя вуза в России составила 111,4 тысячи рублей в месяц. Уже в следующем году она может увеличиться до 121,2 тысячи рублей.

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