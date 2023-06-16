Генпрокурор выступил против отмены моратория на проверки бизнеса в РФ

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Проверки российского предпринимательства должны оставаться на минимальном уровне, несмотря на разговоры об отмене моратория на их проведение после массовых отравлений алкоголем. Об этом генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

"Мы остаемся на прежней позиции – их должно быть минимальное число. При этом очевидно, что любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции", – заявил он.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне думский председатель Вячеслав Володин поручил проработать с правительством вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, который осуществляет деятельность в реализации табачной и алкогольной продукции.

Новую партию потенциально опасного "Мистера Сидра" изъяли в Астрахани